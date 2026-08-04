Tras su debut en Boston Hunters… “Sueño cumplido”: De Leija

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas. — «Sueño cumplido», expresó la pelotera tamaulipeca Edith de Leija en sus redes sociales tras escribir su nombre en la historia del béisbol femenil, al debutar oficialmente con los Boston Hunters, dentro de Liga Profesional de Estados Unidos.

La originaria del municipio de Aldama saltó al diamante como titular y no tardó en responder con el madero. En su presentación dentro del naciente circuito profesional un proyecto clave para el desarrollo del béisbol femenino a nivel internacional, De Leija conectó su primer imparable en la pelota de paga estadounidense.

Con este batazo, la jugadora no solo firmó su presentación individual, sino que se convirtió en una de las primeras mexicanas en registrar un hit dentro de esta liga.

Pese a que Boston Hunters cayó con pizarra de 11 carreras a 3, la jornada quedó marcada como un hito para el deporte tamaulipeco y nacional, consolidando el talento de De Leija en uno de los escenarios más exigentes del béisbol femenil.