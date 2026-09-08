Trabaja filial de Premier para duelo contra Saltillo

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con la mente puesta en el siguiente encuentro ahora en calidad de visita, y con el objetivo de lograr la victoria, el equipo Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, mantiene un intenso trabajo para enfrentar al conjunto del Saltillo Soccer, este próximo sábado 12 de septiembre a las 17:00 horas en el estadio Francisco I. Madero, en partido correspondiente a la jornada 3 de la actual Temporada 2026-2027 de la Liga Premier Mx.

La escuadra dirigida por el estratega Jorge Alberto Urbina, junto a su cuerpo técnico, inició la el plan semanal el día lunes por la mañana, al realizar trabajos de fuerza integrado en el gimnasio Multidisciplinario de la UAT, bajo las indicaciones del preparador físico Jesús Becerra, para posteriormente trasladarse al área de hidromasaje, con el objeto de favorecer el mejoramiento muscular de los jugadores.

Cabe destacar que los elementos universitarios, posterior al encuentro del pasado sábado ante Mineros de Fresnillo y pese al esfuerzo físico mostrado, se encuentran en óptimas condiciones, libres de lesiones, por lo que están listos para ser tomados en cuenta en la lista de convocados para su siguiente compromiso en tierras coahuilenses.