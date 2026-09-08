¡TAMAULIPAS SUB-13 BUSCARÁ EL TÍTULO EN CASA!

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Todo está listo para que este miércoles dé inicio el Campeonato Nacional ADEMEBA U13, donde Ciudad Victoria será la sede de este evento, en el cual la Selección Tamaulipas Femenil U13 busca coronarse en casa.

El evento se estará llevando a cabo del 9 al 13 de septiembre, en el que estarán participando más de 20 delegaciones.

Bajo la dirección del coach Alejandro Villafaña, el representativo tamaulipeco afrontará este importante compromiso con una combinación de talento, trabajo y experiencia, con el objetivo de competir al máximo nivel ante los mejores equipos del país.

Los 28 equipos serán divididos en siete grupos de cuatro quintetas. Tamaulipas estará compartiendo grupo con Chiapas, Guerrero y Tlaxcala.