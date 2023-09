¡TIGRES NO SE CANSA DE GANAR! LOS FELINOS CONSIGUIERON SU TÍTULO 13 DESDE EL 2011

Tigres no para de ganar y vuelve a sumar una copa más a sus vitrinas, que desde el 2011 no han parado de llenarse. La época dorada de los de Nuevo León parece no tener fin, pues en este 2023 consiguieron su tercer título tras la obtención del Clausura 2023, Campeón de Campeones y ahora la Campeones Cup tras vencer al LAFC.

Antes del 2011, los felinos sólo tenían 2 títulos de Liga MX, hoy a 12 años del proyecto que inició el Tuca Ferretti, la institución tiene ocho títulos de Liga MX, además de que ya tocó la gloria internacional.

Por si fuera poco, tres de las seis copas ligueras que ha ganado han sido ante equipos importantes, pues le ganó una Final a Chivas y América, además de ganarle al eterno rival, Rayados.

En el ámbito internacional, con esta Campeones Cup, los felinos suman a su palmarés internacional que tiene como trofeo más destacado la Copa de Campeones de la Concacaf obtenida en 2020. Cabe la pena mencionar que llegaron a la Final de Copa Libertadores en 2015, misma que perdieron ante River Plate y fueron finalistas del Mundial de Clubes en 2020.