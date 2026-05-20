Tendrán Academias Correcaminos su segundo ‘Torneo por la Paz’

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Todo está listo para la segunda edición del torneo infantil de futbol de las Academias Correcaminos, denominado ‘Torneo por la Paz’, el cual se desarrollará del 29 al 31 de mayo en Ciudad Victoria.

Para esta edición se espera la participación de más de mil 300 niños y jóvenes, en categorías que abarcan desde las edades más pequeñas hasta los 17 años.

El certamen contará con el respaldo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y reunirá a las distintas academias con las que cuenta el Club Correcaminos en diversos municipios del estado.

Hasta el momento, se tiene confirmada la participación de 55 equipos, que buscarán protagonizar esta fiesta deportiva enfocada en la convivencia, el desarrollo del futbol formativo y la promoción de valores entre la niñez y juventud tamaulipeca.

Las actividades arrancarán oficialmente el 29 de mayo con la ceremonia inaugural programada a las 19:30 horas en el Estadio Marte R. Gómez.