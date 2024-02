Tendrá la Sulaimán “Masacre en San Valentín”

Ricardo Flamarique

Ciudad Victoria.- El día de San Valentín tomará nuevo significado, cuando se presente la cartelera de lucha libre denominada “Masacre en San Valentín”, este viernes 16 de febrero a las 19:00 horas, en el Gimnasio José Sulaimán Chagnón.

En una gran revancha, Princesa Maya y Racksha enfrentarán a Shira y Lemuria en la lucha estelar que promete un gran espectáculo.

En la lucha semifinal “eliminatoria” por el campeonato de peso completo se tendrán relevos mixtos, cuando Black Faller y Atenea se midan con el joven sensación Dragon King y Luna.

Además, en la eliminatoria por el campeonato NG (Nueva Generación) estarán: el orgullo de las Adelitas, Cristian Wolf vs Bellator, Syndrome vs El Enfermero y Tremor vs Stigma vs Artillero, todos acompañados por los réferis Terremoto y El Chocolate para impartir la justicia dentro del ring.

Con todo el buen ambiente del gimnasio Sulaimán, el cover será de 100 adultos y 50 pesos niños, este viernes 16 de febrero a las 19:horas, no se lo pueden perder.