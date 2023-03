TAMAULIPECAS SON CAMPEONAS CON LA SELECCIÓN MEXICANA

Por: Osmar De Los Santos

Las tamaulipecas Giselle Lara, Amanda Mendoza, Mayra Montalvo y el director técnico Hiram Barrera quedaron campeones con la Selección Mexicana en un torneo Internacional en Guatemala.

Fueron pieza clave para que el “Tri” conquistara el Campeonato de Naciones Semiprofesionales Femenil.

El campeonato se disputó este fin de semana con sede en la capital de Guatemala, donde México en la fase de eliminatorias dejó fuera a la Selección de Chile para disputar tres partidos más, donde el que hiciera más puntos serían las campeonas.

En sus resultados, derrotaron 6-0 a El Salvador, 3-0 a Guatemala y empataron a un gol ante Honduras, por lo que llegaron a siete puntos coronándose como las monarcas.

La oriunda de Soto La Marina, Giselle Lara fue nombrada como la mejor guardameta de la competencia, destacando todo el trabajo realizado para levantar el título.

El selectivo estuvo conformado por tres jugadoras tamaulipecas, Giselle Lara de Soto La Marina, Amanda Mendoza de Nuevo Morelos y la capitana Mayra Montalvo de Ciudad Victoria; dirigidas por el tamaulipeco Hiram Barrera; los cuatro integrantes del equipo Club Lomas Victoria.

Hiram Barrera comentó para Extremo Deportivo que se siente contento y resalta el esfuerzo de sus jugadoras.

“Fue un torneo muy competitivo ya que cada encuentro se jugó como si fuera una final, me siento contento y feliz por el esfuerzo que hicieron cada una de las jugadoras de nuestro selectivo el triunfo fue de todo, pero el mérito es de ellas que no dejaron de correr en cada una de las jugadas, parece fácil todo lo logrado pero la realidad es que todo ha sido sacrificio, esfuerzo y trabajo constante por eso hoy me siento orgulloso de decir que somos Campeones Continentales.