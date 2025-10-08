Tamaulipeca representará a México en el Mundial de Duatlón Abu Dabi 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La atleta victorense Gabriela Marilú Díaz Alvarado logró su clasificación al Mundial de Duatlón 2026 que se celebrará en Abu Dabi, luego de obtener el segundo lugar general y primero en su categoría durante la competencia Astri Tamaulipas 2025.

Integrante del Club Renegados Runners, Gaby Díaz representará con orgullo a Tamaulipas y a México en la categoría 40-44 años, compromiso para el cual ya ha confirmado su participación y se prepara intensamente.

“Detrás de esta medalla hay mucho esfuerzo, disciplina y dedicación. Horas de entrenamiento, sacrificios, cansancio… pero también pasión y amor por este deporte que me impulsa a ser mejor cada día. Este resultado me llena de orgullo, pero sobre todo me motiva a seguir soñando en grande. ¡Vamos por más!”, expresó la atleta.

La deportista reconoció además el apoyo fundamental de su equipo de trabajo y de las personas que la han acompañado en este proceso.

“Gracias a mi coach Juan Carlos Betancourt y a mi club Renegados Runners por el seguimiento y motivación día a día. Gracias a Adriana Flores, mi nutrióloga deportiva, que me ha enseñado el camino correcto de la alimentación y suplementación para mi rendimiento y para disfrutar tanto este proceso. Sin duda, lo que empezó como terapia se convirtió en una de las mejores experiencias de mi vida y me permitió conocer a personas maravillosas en el camino.

Gracias Renegados Runners, me lo han dado todo”, concluyó Díaz Alvarado.

Con este logro, Gabriela Marilú Díaz se suma a la lista de deportistas tamaulipecos que destacan a nivel internacional, consolidando el talento y la dedicación del atletismo local en competencias de talla mundial