SUTERM SE QUEDA CON LA COPA HIT 2025

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El equipo de SUTERM se proclamó campeón del Torneo de Futbol “Héroes de la Salud HIT 2025” al imponerse por marcador de 4-2 a IMSS La Loma, en la final disputada la mañana de este sábado en el campo Américo Amigo de la Unidad Deportiva Siglo XXI, bajo el arbitraje central de Carlos Porras.

IMSS La Loma fue el primero en abrir el marcador luego de que Omar Salas cobrara de manera acertada un penal para el 1-0, en un encuentro que desde los primeros minutos se jugó con intensidad y buen ritmo.

La reacción de SUTERM llegó poco después, también desde los once pasos, cuando Franco Ramírez convirtió el tanto del empate 1-1.

Antes de finalizar la primera mitad, Omar Salas volvió a hacerse presente en el marcador al anotar el 2-1 para IMSS La Loma con un disparo colocado al ángulo, resultado con el que ambos equipos se fueron al descanso.



Para el complemento, SUTERM salió con mayor determinación y logró igualar el marcador 2-2 por conducto de Kevin Fernández, quien venció al guardameta rival con un disparo raso.

El encuentro se tornó cerrado y tenso, y Rogelio Rodríguez fue expulsado tras cometer una falta sobre Franco Ramírez, jugada que el jugador sancionado reclamó al señalar que también había sido agredido.

Con la ventaja numérica, SUTERM supo aprovechar los espacios y le dio la vuelta al marcador con un disparo de media distancia de Daniel Jiménez para el 3-2. Minutos más tarde, Franco Ramírez selló el campeonato al marcar el 4-2 definitivo con un tiro pegado al poste.

La ceremonia de premiación fue encabezada por el Lic. Francisco Banda Caballero, administrador del Hospital Infantil, así como por Iván Boijseauneau Enríquez, coordinador del torneo, en representación del director Vicente Plascencia Valadez, quien ha respaldado la realización de este tipo de eventos deportivos.