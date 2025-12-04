Silver Promotions anuncia función de lucha libre con estrellas internacionales

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La promotora victorense Silver Promotions Wrestling anunció una cartelera de lucha libre de talla internacional que se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre en la capital tamaulipeca.

En rueda de prensa, Silver Fly, acompañado por los luchadores locales Eclipse, Jade y Zafiro, presentó lo que calificó como la mejor cartelera de lucha libre que ha recibido Ciudad Victoria en años.

“Este evento se realizará en el Gimnasio de la Unidad Deportiva Siglo XXI, donde se esperan grandes emociones gracias a la participación de figuras como LA Park, Laredo Kid y DMT Azul”, destacó Silver Fly.

Además, confirmó la presencia de Samuray del Sol, Metalik y los Golpeadores, Alpha Wolf y Dragon Bane, quienes protagonizarán un explosivo duelo entre exestrellas de la WWE y los recientes conquistadores de Japón. Un combate que, aseguró, mantendrá al público al filo de sus asientos.

“Cada uno de estos peleadores tiene un gran talento, son luchadores de talla internacional; por eso el aficionado estará al filo de la butaca”, expresó.

La función también incluirá una lucha espectacular en la que Aerostar, Máscara Sagrada, Zumbido y el ídolo victorense Silver Fly se enfrentarán a Hijo de Fishman, Símbolo, Bebote y Cowboy Jr. Dentro de este combate destaca el choque entre Máscara Sagrada y Hijo de Fishman, una rivalidad que ha recorrido diversas arenas del país y que ahora llegará a Ciudad Victoria. “Tendrán que cuidar las chanclas”, bromeó Silver Fly, en alusión al popular estilo del “Rey de San Bernabé”.

En los relevos mixtos, el público podrá disfrutar de la presencia de Gatúbela, quien hará equipo con Parkita y Cóndorpara enfrentar a Estrellita, el Burrito de Monterrey y Limbo. La velada se complementará con dos luchas adicionales.

La Segunda Lucha será un combate “todos contra todos”, donde se medirán Eclipse, Kaoma Jr., Black Master, Bellator, New Star, Dragón King, Genuino, La Monja y Susto Demoledor, quienes buscarán demostrar quién es el mejor sobre el cuadrilátero.

También se anunció una lucha femenil, en la que Estrella Divina y Jade enfrentarán a Alisha Reyna de Fuego.

En cuanto al boletaje, Silver Fly informó que la venta continúa y solo quedan boletos de tercera y cuarta fila, con un costo de $450; Ring General, a $300, y General, a $150.

Las puertas se abrirán al público a las 19:00 horas, con convivencia incluida con los luchadores, para dar inicio a la función en punto de las 20:00 horas.

“La verdad, deben darse una vuelta para que aprecien esta cartelera. Los peleadores son de lo mejor que hay actualmente en este deporte; por eso invitamos a todos los amantes de la lucha”, expresó Silver Fly.

Finalmente, recordó que esta será la sexta función organizada por Silver Promotions, promotora que ha traído a figuras como Pimpinela y el Perro Wishin, entre otros. La expectativa para 2026, agregó, es seguir creciendo.

“Cerramos este 2025 con una gran función. El próximo año queremos presentar mejores carteleras, seguir impulsando este deporte y, ¿por qué no?, lograr una función televisada”, concluyó.