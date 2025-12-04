¡Gomita se bautiza a los 31 años de edad y comparte detalles del momento! FOTOS

Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, dejó sorprendidos a sus seguidores en redes sociales al publicar imágenes de su bautizo. La comediante compartió varias fotos en su cuenta de Instagram y manifestó su felicidad al ser parte de este significativo rito religioso, el cual vivió junto a su madre. ¿Por qué lo hizo?

¿Cómo fue el bautizo de Gomita?

Araceli Ordaz, también conocida como Gomita, compartió en redes sociales un evento muy especial y personal: su bautizo. A través de su cuenta de Instagram, la comediante y cantante mostró varias fotografías del momento exacto en que fue sumergida en el agua, un ritual cristiano que para ella representó un paso fundamental en su vida.

No tengo como expresar todo lo que me ha sucedido estos últimos años y meses. Solo puedo decirles que he encontrado plenitud y han cambiado mil cosas dentro de mi. Gomita

Aunque fueron muchos los usuarios y fans de Gomita los que se dieron cita en los comentarios de la publicación, hubo otra gran parte de internautas que reprobaron la forma en que ella dio a conocer el hecho.

Estos fueron algunos de los comentarios:

“Nomás hazlo, para qué presumes”,

“Ridícula”,

“La mejor decisión de tu vida” y,

“No necesitas cambiar de religión para estar cerca de Dios”.

¿Por qué Gomita decidió bautizarse a una edad adulta?

Este acto, además de ser un símbolo de su conexión espiritual, llegó tras un año lleno de controversias y desafíos personales. La decisión de bautizarse fue un reflejo del proceso de sanación interna que ha vivido Gomita, quien recientemente ha compartido su viaje de autodescubrimiento y crecimiento en redes sociales.

“ Dios ha llenado cada vacío en mi vida, me ha enseñado a solo depender de él, deje muchas cosas del mundo, para seguir agradándole a él, la lucha no ha sido fácil, siendo una joven que tiene una carrera y una vida pública, pero solo quería compartir un poco de mi alegría del día de hoy ”, escribió la actriz.

A pesar de su reconocida carrera como figura pública, Gomita ha sido transparente al compartir sus altibajos emocionales. En los últimos meses, se ha mostrado más vulnerable con su audiencia.

Un aspecto que no pasó desapercibido en la publicación de Gomita fue el apoyo fundamental de su madre, la señora Elizabeth Campos. En varias de las fotos que compartió, Gomita aparece acompañada por su madre, quien ha sido una figura clave en su vida, no solo como madre, sino también como compañera de lucha.

Gracias mami por acompañarme en un día tan especial para mi, sé que tu y yo hemos luchado juntas por nuestra estabilidad, no ha sido nada fácil. Gracias por demostrarme que siempre estás dispuesta y presente como mamá.

Gomita