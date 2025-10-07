Silver Fly es el nuevo campeón de Ciudad Victoria

Por: Ricardo Flamarique

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– En una intensa función celebrada en el Gimnasio José Sulaimán, el luchador Silver Fly se proclamó nuevo campeón municipal de lucha libre, tras imponerse en un combate que quedará en la memoria de los aficionados al pancracio victorense.

El ahora monarca enfrentó a tres de los gladiadores más destacados del circuito local: Dragón King, quien llegaba como campeón defensor; Stroker y Garcano, conocido como “la joya de la lucha capitalina”.

Después de varios minutos de castigos, vuelos espectaculares y emociones al límite, fue Silver Fly quien logró poner de espaldas planas a Dragón King, llevándose así la victoria y el título municipal.

La rivalidad entre los cuatro luchadores no terminó ahí. Al finalizar la contienda, todos lanzaron el reto de enfrentarse nuevamente en diciembre, en una función donde se planea apostar máscaras y campeonato, lo que promete un cierre de año explosivo para la afición luchística de la capital tamaulipeca.

Fuego Latino triunfa en la lucha estelar

En la lucha estelar de la noche, Fuego Latino se impuso a Lokillo en un combate lleno de polémica. El réferi Chocolate tuvo que intervenir luego de que Cristian Wolf, quien originalmente fungía como árbitro, favoreciera a Lokillo con decisiones parciales. Tras la corrección, Fuego Latino retomó el control y logró llevarse la victoria, ganándose los aplausos del público.

Artillero lanza reto por el campeonato femenil

En otro de los encuentros destacados, Artillero se llevó el triunfo gracias a la intervención de Athenea, a quien posteriormente retó por el campeonato femenil de Nuevo León, título que actualmente ostenta la luchadora.

Empate en batalla campal

La lucha entre los equipos Soldados y Más Kbronas, con la participación de Eclipse, Rey Sombra, Metástasis y Mosco, terminó en empate tras una batalla campal que obligó al réferi a aplicar el conteo de 20, luego de que todos los participantes se enfrascaran en un combate descontrolado dentro y fuera del cuadrilátero.

Ainhoa se lleva la primera lucha

La función abrió con un cuadrangular femenil entre Athenea, Ainhoa, Jade y Zafiro, donde Ainhoa resultó vencedora en una contienda entretenida que encendió los ánimos del público desde el inicio.

La función organizada en el Gimnasio José Sulaimán dejó grandes momentos para la afición y consagró a Silver Fly como el nuevo referente de la lucha libre en Ciudad Victoria, mientras los protagonistas ya preparan la revancha que promete sacudir el cuadrilátero en diciembre.