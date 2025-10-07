Lista Final de Basquetbol Femenil en Interfacultades ZC

Victoria, Tamaulipas.- Después de concluir la fase de grupos en la disciplina de Basquetbol Femenil, en los Juegos Deportivos Interfacultades Zona Centro de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, quedó definida de manera oficial la final de la competencia.

El duelo de la final adelantada se vivió la mañana de este lunes en el Gimnasio Multidisciplinario del CU Victoria, entre los equipos de Búhos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria quienes cayeron 23-29 ante las Abejas de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano.

Durante el primer cuarto, las Abejas comandadas por José Villarreal se fueron arriba con pizarra de 7-11, mientras que para el medio tiempo lograron aumentar la ventaja 9-17. Para el tercer cuarto, Búhos intentó reaccionar con pizarra de 13-21 y en el último cuarto, ya no les alcanzó, terminando el marcador 23-29.

Por otra parte, para terminar con los duelos de la jornada, Cuernos Largos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia cayeron 13-25 ante los Dragones de la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante.

Con estos resultados, Abejas UATSCDH terminó ubicado en el primer lugar con ocho puntos, seguido por Búhos FDCSV con siete y de esta manera quedó definida la gran final, donde de nueva cuenta se verán las caras, pero ahora por el título del torneo el próximo jueves 9 de octubre a las 9:00 horas en la cancha central del Gimnasio Multidisciplinario, donde se conocerá al nuevo monarca de la disciplina.

ASÍ SE JUGARÁ LA FINAL

Jueves 9 de octubre

Gimnasio Multidisciplinario

HORA PARTIDO

9:00 horas Abejas UATSCDH Vs. Búhos FDCSV

POSICIONES FINALES

P EQUIPO JJ JG JP PF PC Dif. Pts.

1 Abejas 4 4 0 169 70 99 8

2 Búhos 4 3 1 116 72 44 7

3 Dragones 4 2 2 104 98 6 6

4 Alces 4 1 3 74 138 -64 5

5 Cuernos Largos 4 0 4 40 125 -85 4