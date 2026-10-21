Se vienen dos finales: Torres Chiriboga

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas. — “La capacidad del plantel y las herramientas que nos brinda el director técnico Gabriel Pereyra son los principales argumentos de Correcaminos para ir en busca de los tres puntos”. Esto lo afirmó en entrevista para Radio UAT, el capitán del equipo, Vicente Emanuel Torres.

El volante ecuatoriano aseguró que el ánimo del grupo se encuentra a tope. Aunque reconoció la realidad que enfrentan, también se mostró consciente de que quedan seis puntos en el camino para buscar la clasificación al torneo reducido por el campeonato, una instancia a la que la institución no ha logrado acceder en las últimas 17 campañas.

“Cuando comenzó el torneo empezamos bien, muy bien allá en Mineros donde casi ganamos; el equipo se mantuvo firme y vino consiguiendo cosas importantes. No sé en qué momento caímos en un bache, pero yo creo que este es el momento en que el equipo tiene que afrontar lo que viene y levantarse”.

“Es una final para nosotros. Con la confianza y las ganas que tenemos, ahora toca afrontarlo con mentalidad y carácter; hay que sacarlo adelante, demostrarlo y hacer las cosas bien”, manifestó el sudamericano.

Cabe señalar que el partido se estará llevando acabo el próximo domingo a las 12:00 horas en el Estadio Tláhuicole, donde la UAT le urgen los tres puntos para poder tener aspiraciones a la Liguilla, juego que estaría cerrando la fecha 14 del Apertura 2026.