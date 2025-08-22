Se reprograma el Partido de Leyendas en Ciudad Victoria

Por: Ricardo Flamarique

Ciudad Victoria, Tamps.– Durante una rueda de prensa realizada en el restaurante patrocinador del evento, el exfutbolista del América Aquivaldo Mosquera y el empresario organizador anunciaron que el esperado Partido de Leyendas entre América y Chivas será reprogramado debido a las lluvias pronosticadas para este fin de semana en la capital tamaulipeca.

El encuentro, que reunirá a figuras emblemáticas de ambos equipos, se jugará ahora el sábado 4 de octubre en el Estadio Eugenio Alvizo Porras, manteniendo el mismo horario de las 6:00 de la tarde.

En cuanto a la venta de boletos, se confirmó que los precios seguirán siendo de 250 pesos en zona general y mil pesos en zona VIP, por lo que los aficionados que ya adquirieron sus entradas podrán utilizarlas en la nueva fecha sin contratiempos.

Con esta reprogramación, los organizadores buscan garantizar la seguridad y comodidad de los asistentes, asegurando que el espectáculo se viva en las mejores condiciones posibles.