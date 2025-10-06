Reynosa es campeón de la Copa Telmex

Ciudad Victoria.- En un encuentro lleno de goles, expulsiones y reclamos, el conjunto de Novatos Reynosa se coronó campeón de la Copa Telmex, categoría Libre varonil, tras vencer en tanda de penales a Furia Azul.

El campo cinco de la Unidad Deportiva Revolución Verde fue el escenario de esta vibrante final.

Furia Azul llegaba al partido decisivo luego de derrotar 3-1 a Reynosa en semifinales, mientras que Novatos avanzó a la final “en la mesa” tras presentar una protesta ante Xico, equipo que los había vencido en penales.

En la primera mitad, Juan de los Santos adelantó a los fronterizos con un certero disparo que venció al guardameta victorense Armando “Cuchillo” Cervantes, para el 1-0.

Posteriormente, tras una presión constante, los dirigidos por Raúl “Takuma” Santana lograron empatar con un golazo de Hugo Cervantes, quien marcó de tiro libre con un formidable disparo para el 1-1.

En los minutos finales, cuando las emociones estaban al máximo y el duelo se tornaba ríspido, el silbante Carlos Porras expulsó a un jugador por cada equipo tras un conato de bronca.

Con el empate en el tiempo reglamentario, el título se definió desde los once pasos. En la tanda, Reynosa fue más certero y se impuso 5-4.

Osmar Rojo falló el quinto disparo por Furia Azul, mientras que Juan de los Santos “El Loco” hizo honor a su apodo al cobrar el penal definitivo “a lo Panenka”, dándole así el campeonato a los reynosenses.

Con este triunfo, los dirigidos por Fernando Berlanga y Esteban Ríos obtuvieron su pase al Nacional de la Copa Telmex.