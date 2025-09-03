Rehabilitan la cuna del baloncesto en Ciudad Victoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La Unidad Deportiva Adolfo Ruiz Cortines se prepara para volver a vivir grandes emociones del deporte ráfaga en las canchas que recientemente fueron rehabilitadas, poniendo en el centro de la atención a los grandes basquetbolistas que, con su talento y esfuerzo, marcaron una época dorada en la región.

Con la renovación, la unidad se convierte nuevamente en el corazón del baloncesto victorense. Jugadores y jugadoras de antaño, como Virginia Vargas, Maribel Argüelles y Antonia Hernández en la rama femenil, y Alejandro Banda, Humberto Filizola y Alejandro Buerón en la rama varonil, pisarán una vez más el escenario donde hicieron historia, compartiendo su legado con las nuevas generaciones.

Es un regreso esperado con ansias por aquellos que vieron nacer el talento que hoy es orgullo de Ciudad Victoria y Tamaulipas.

El regreso a las canchas, no solo será una oportunidad para disfrutar de un espectáculo deportivo de primer nivel, sino también para rendir homenaje a quienes han dedicado su vida al baloncesto en la ciudad, como Don Benito Haces, quien con su inquebrantable pasión por el baloncesto apoyó incansablemente a su equipo, Las Potrancas, es uno de esos nombres que permanecerá en la memoria colectiva.

Y junto a él, figuras como Rafael Moreno Portillo, auténtica leyenda del baloncesto victorense, cuya vida estuvo marcada por la formación de jugadores y la promoción del deporte en la región.

Los equipos de antaño que marcaron historia también estarán presentes, evocando la emoción de aquellos días dorados en los que el baloncesto era el alma de Ciudad Victoria. Las Potrancas, Castoras de la Normal, Los Pichones, Mesón de Don Rodrigo (Haces), Pericos de Victoria, SARH, Titanes, Agronomía, COPLADET y Búhos fueron más que equipos, fueron una representación de la pasión y el talento que se vivió en las canchas locales.

Además, los árbitros que guiaron el juego, como Rafael Reyes, Oscar “El Diablo” Velázquez, José de Jesús Pizaña y José Arturo Castro “Caramaco”, fueron fundamentales para que el baloncesto en Ciudad Victoria fuera sinónimo de respeto y profesionalismo.

“El deporte es una herramienta fundamental para el desarrollo integral de nuestra juventud”, expresó el Gobernador de Tamaulipas, quien destacó el esfuerzo conjunto entre la sociedad civil, el INDE y las autoridades locales para hacer de este proyecto una realidad.

“El baloncesto de Ciudad Victoria es parte de nuestra identidad, y con estas renovaciones, aseguramos que nuestros jóvenes tengan acceso a instalaciones dignas donde puedan seguir soñando y dejando huella”, agregó.

La historia del baloncesto en Ciudad Victoria continúa escribiéndose, y la Unidad Deportiva Adolfo Ruiz Cortines será testigo de los nuevos logros, tanto dentro como fuera de la cancha.