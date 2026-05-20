Récord de corredoras en el Backyard Femenil Tamaulipas 2026

Ricardo Flamarique

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La cuenta regresiva ha comenzado para una de las pruebas de resistencia más esperadas del calendario atlético en la capital, al confirmarse que el próximo 23 de mayo se llevará a cabo la tercera edición del Backyard Femenil Tamaulipas 2026, evento que reunirá a corredoras tamaulipecas y atletas provenientes de distintos estados del país.

La respuesta de la comunidad runner ha sido extraordinaria, al romperse récord de participación con la venta de más de 60 folios, cifra que anticipa una competencia intensa, donde la resistencia física, la fortaleza mental y el compañerismo serán protagonistas.

La actividad comenzará desde un día antes, ya que el viernes 22 de mayo se realizará la entrega oficial de kits para las competidoras, quienes recibirán un paquete premium especialmente diseñado para afrontar este exigente reto.

El kit incluye playera oficial conmemorativa, dorsal de competencia, morral alusivo al evento, toalla facial, termo térmico tipo yeti, gorra deportiva y medalla de finalista, misma que será entregada al término de la participación de cada atleta.

El Backyard Femenil Tamaulipas se ha consolidado como una competencia única dentro del atletismo de resistencia, al poner a prueba no solo la capacidad física de las participantes, sino también su disciplina, estrategia y determinación para mantenerse en competencia el mayor tiempo posible.

Con una participación histórica y un ambiente que promete grandes emociones, todo está listo para que las corredoras desafíen sus propios límites en esta tercera edición del Backyard Femenil Tamaulipas.