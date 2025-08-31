Reconoce Municipio a deportistas victorenses de clase mundial

Cd. Victoria, 30 de agosto 2025.- El gobierno de Victoria, reconoció a dos destacados deportistas victorenses que, con su participación a nivel mundial, han puesto en alto a la Capital de Tamaulipas en las disciplinas de atletismo y voleibol profesional.

«Este Ayuntamiento le apuesta al deporte como herramienta de Bienestar y esperanza para nuestra niñez y juventud» dijo Gattás Báez al agradecer a los atletas victorenses por demostrar que Victoria es tierra de campeones.

Con orgullo, entregó a nombre del Cabildo de Victoria reconocimiento a Gabriel Alejandro Avilés González, por su conquista de dos récords mundiales en 100 y 200 metros planos en el Abierto Europeo de Atletismo con Síndrome de Down celebrado en Praga, República Checa.

En compañía de Lucy de Gattás y la secretaria general del SUTSPET Blanca Valles, hizo lo propio con la seleccionada nacional de México y jugadora profesional en Portugal Ceci Ríos, quién impartió curso de voleibol a niñas y jóvenes de ligas locales con el propósito de impulsar la disciplina y práctica del deporte.