Raga aún tiene cuentas pendientes

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.–

A más de un año de que se anunciara el desfalco presuntamente cometido por el exbasquetbolista profesional Manuel Raga, durante su gestión como director del Instituto del Deporte de Tamaulipas, la secretaria de Anticorrupción, Norma Pedraza Melo, señaló que aún existen cuentas pendientes por esclarecer.

“De ese tema ya existen investigaciones en el Tribunal de Justicia Administrativa y están calificadas como graves”, indicó.

De acuerdo con la Auditoría Superior del Estado (ASE), Raga Navarro enfrenta una investigación por un presunto daño al erario superior a los 140 millones de pesos.

El recurso no fue comprobado al 22 de abril de 2025, por lo que ya se aplican acciones legales en contra del exbasquetbolista.

El caso del exdirector del Instituto del Deporte de Tamaulipas continúa escalando en distintas instancias.

Durante la presentación de resultados de la ASE correspondiente al ejercicio 2023, realizada en 2024, se indicó que dicho organismo es la segunda entidad paraestatal con mayor monto observado, situación que lo mantiene bajo estricta vigilancia por parte de la autoridad fiscalizadora estatal.