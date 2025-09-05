Quiero una medalla de oro para México: Salazar

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.– El tamaulipeco Bryan Salazar aseguró que su objetivo es conseguir una medalla de oro para México en la Copa Presidente de Lima, Perú, que se celebrará los próximos 6 y 7 de septiembre, aunque en esta ocasión lo hará en su faceta de entrenador de la Selección Nacional.

“Representar a México en un mundial es muy importante, es un evento que nos prepara para las grandes competencias. Ahora, como entrenador, mi responsabilidad es impulsar a las nuevas generaciones de peleadores”, señaló.

Salazar explicó que actualmente el equipo se encuentra probando nuevas estrategias y sistemas de combate, lo que convierte al torneo en una excelente oportunidad para ponerlos en práctica.

“Es una buena oportunidad para aplicar lo trabajado en los entrenamientos. Además, es un evento relevante porque se disputan 30 puntos del ranking mundial. Si logramos la medalla de oro, nos acercamos a una mejor gráfica para el mundial, lo cual es muy motivante”, destacó.

El entrenador agregó que la selección nacional está conformada por jóvenes talentos y atletas con experiencia, lo que ha permitido integrar un equipo sólido.

“El año pasado estuvimos con el equipo juvenil en el Campeonato del Mundo. Esta será mi segunda experiencia en una competencia mundial, y vamos con la mejor actitud, con el deseo de aprender y de conseguir los mejores resultados posibles”, comentó.

Finalmente, Salazar compartió lo que representa para él esta nueva etapa en su carrera.

“Es un sueño para mí haber representado a mi país como atleta, y ahora hacerlo como entrenador del equipo de México. Ya no solo peleo por mí, sino por todos los mexicanos que buscamos esa medalla de oro”.