Padelistas victorenses destacan en torneos de FEMEPA y aseguran pase al nacional

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Más de 50 jugadores participaron en los torneos organizados por la Federación Mexicana de Pádel (FEMEPA), celebrados recientemente en Ciudad Victoria y Tampico, donde varios deportistas lograron sobresalir y asegurar su clasificación al campeonato nacional.

El primer evento se llevó a cabo del 22 al 25 de enero en las instalaciones del Racquet Center, sede que reunió a más de medio centenar de jugadores en distintas categorías. Posteriormente, el circuito continuó en Tampico del 26 de febrero al 1 de marzo, manteniendo una destacada participación de padelistas tamaulipecos.

Entre los resultados más sobresalientes se encuentran los de Mikaela de la Garza y Naty Díaz, quienes se proclamaron campeonas en la categoría de 14 años y menores, además de alcanzar el subcampeonato en sexta categoría. Asimismo, Valentina y Mariela lograron el campeonato en la categoría de 16 años y menores.

En la rama varonil, Pato Manoutou y Diego Charur obtuvieron el campeonato en la quinta categoría, consolidando una destacada actuación durante la competencia.

Gracias a estos resultados, los jugadores consiguieron su clasificación al campeonato nacional, que se celebrará próximamente en Mérida.

Todos ellos participaron en las instalaciones del Racquet Center, donde se entrena bajo la dirección de los coaches Maky y Favela, quienes han impulsado su desarrollo dentro de esta disciplina.