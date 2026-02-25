No se suspenden los Interzonas: Rector

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Damaso Anaya Alvarado, anunció que los Interzonas siguen en pie y estos se estarán desarrollando del 25 al 27 de febrero en la zona Sur de Tamaulipas.

“Checaremos a ver cómo está la situación en cada municipio, pero no traemos hasta ahorita de suspenderlo hasta ahorita no”.

Expresó que será la disciplina de béisbol con la que estará arrancando los Juegos InterZonas 2026, donde estarán participando la Zona Norte, Centro y Sur de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Dijo que por lo pronto las actividades de la UAT continuaran con normalidad, pero enfatizó a estar al pendiente de los medios oficiales para saber si existe algún cambio.