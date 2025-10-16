Nicolás Larcamón cree que el Cruz Azul vs América puede ser el Clásico más importante

El técnico de Cruz Azul, Nicolás Larcamón, habló en la antesala del Clásico Joven. A unos días de enfrentar al América, el estratega argentino aseguró que este duelo no solo representa historia y rivalidad, sino que cada vez gana más peso dentro del futbol mexicano. En su opinión, el choque entre celestes y azulcremas está camino a convertirse en el enfrentamiento más importante de la Liga MX.

¿Qué dijo Larcamón previo al Clásico Joven ante América?

“Me parece que es cierto que en los últimos años sin duda Cruz Azul y América es un partido importante. También los regios han marcado la tendencia, se suma Toluca, pero indudablemente por historia es que este clásico está pisando más fuerte. Entonces puede que sí se vaya estableciendo como el clásico más importante de la Liga”, declaró.

El timonel cementero no rehuyó a la presión que implica enfrentar al acérrimo rival, pero dejó en claro que su motivación no pasa por el oponente, sino por el significado de defender los colores de Cruz Azul.

“Más allá de eso, la motivación no es el rival, son los colores, nuestra gente. Ganar por lo que representa el partido. Mucho foco a trabajar, llegar con buena información, con las patas frescas, mucho foco para afrontar el partido en nuestra mejor versión y nada más que eso”, puntualizó.

Larcamón no quiere conformarse con Cruz Azul

Larcamón reconoció que el momento que vive su equipo es positivo, pero insistió en que no se conforman. Cruz Azul, que ha mostrado solidez y regularidad en el torneo, busca seguir creciendo más allá de los registros o estadísticas.

“Cruz Azul es muy grande y más allá de obtener un récord en CU, nosotros tenemos que ambicionar a algo más grande”, enfatizó.

El técnico hizo referencia al invicto que La Máquina mantiene jugando como local en el Estadio Ciudad Olimpico Universitario, Para Larcamón, más que una cifra, ese registro simboliza la mentalidad y compromiso del grupo.

“Respecto al antecedente, el récord lo queremos alargar por lo que representa para nosotros. Queremos ganar el partido, obviamente el tema del invicto puntúa en casa por el formato que tiene, pero nada por el récord que ostenta Pumas. Cruz Azul es muy grande y repito, lo relevante de sostener ese récord es la ambición de seguir puntuando”, subrayó.