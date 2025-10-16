Le meten billetes a La Reforma

Cd. Victoria, Tamaulipas.– El torneo Héroes de Barrio prepara una nueva edición, en la que se repartirá una bolsa de 15 mil pesos entre la Liga y la Copa.

De acuerdo con la convocatoria, el certamen que se disputa en la colonia Reforma contará con 10 mil pesos para el campeón de Liga y 5 mil pesos para el campeón de Copa, así lo informó el comité organizador, que prevé arrancar la competencia este jueves 16 de octubre.

El torneo se jugará en la categoría Libre de futbol 7 nocturno y busca reunir a las mejores escuadras del sector oriente de la ciudad, aunque también se espera la participación de equipos de toda la capital tamaulipeca.

Para garantizar la bolsa económica, el comité ha establecido como requisito un mínimo de 15 equipos participantes.

Quienes deseen registrarse pueden apartar su lugar comunicándose al 834 245 2581.