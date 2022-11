“Mi sueño es llegar a Tigres”: Gabriel Monroy

Ricardo Flamarique

La Liga Intrauniversitaria fue una gran experiencia para Gabriel Monroy Macías, receptor abierto de las Águilas de la “Prepa 9”, el tamaulipeco en su primera temporada consiguió el campeonato con su equipo, al derrotar 17-7 a los Vaqueros de la “Prepa 2”.

Con el sentimiento de concluir su primera etapa, Gabriel charló para Extremo Deportivo acerca de la experiencia en tierras regiomontanas.

“Al principio algo nervioso por ser mi primer temporada en Monterrey, por querer memorizar bien las rutas, leer bien los córners, safetys, hacer bien las cosas, pero conforme pasaron los partidos me fui acostumbrando, agarrando confianza y gracias a Dios me fue bien”.

Las dificultades fueron parte de un proceso para “Gabo” como lo llaman sus amigos, luego de ser quarteback en la Liga Universitaria de Futbol Americano de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (LUFAUAT), para llegar a un lugar nuevo, cambiar posición y convertirse en receptor.

“Más que nada me cansaba más, es correr cada trayectoria, cada jugada y en las rutas largas era pesado, tuve que agarrar más condición”.

Agregó, en la posición es leer a los defensivos, saber que cuando se abre un hueco hay que atacarlo, leer córners, secundaria y cuidar bien el balón”, explicó.

Con la memoria intacta en su primera anotación, “Gabo” recordó lo que parecía un buen presagio de lo que culminó con el campeonato y una temporada de ensueño.

“Fue en la primera jugada, en el primer partido de la temporada; fue un pase pantalla, lo agarro y vi que se empiezan a hacer los bloqueos, fui leyendo y recorrí poco más de 40 yardas y es el que más recuerdo de mis cuatro anotaciones por ser el primero”.

Pero los primeros objetivos fueron cumplidos, ahora piensa en una meta, o sueño, que buscará cristalizar.

“La meta que sigue y que quiero cumplir es jugar en Tigres, me toca juvenil y si me va bien, espero llegar a mayor con los Auténticos”, expresó.

Sin embargo, los retos en el futbol americano siempre han estado en su familia, su padre David Monroy y su tío Saúl, fueron jugadores destacados, al día de hoy siguen siendo coaches y promotores de las diferentes ramas del futbol americano, teniendo siempre palabras de apoyo para Gabriel.

“Que haga lo que me gusta, que le eche ganas, que no es fácil, qué hay competencia y que tengo que trabajar mucho para lograr lo que quiero, y que nunca nos rendimos”, son los consejos para Gabriel.

A pregunta expresa de las diferencias entre el futbol americano regiomontano y tamaulipeco, “Gabo” argumentó:

“Si hay mucha diferencia, acá si haces algo mal o flojeas te sacan del equipo, o vas a la banca; así me pasó una vez y fue porque me enfermé, estuve tres días en casa y cuando regreso me pasaron a segundo equipo, lo recuperé trabajando pero acá si son muy exigentes”.

Agregó, “en la escuela igual, si faltas más de dos veces a clases te reprueban, igual si no mandas tareas o no subes las evidencias, también, son muy exigentes en la escuela”, concluyó.

Gabriel Monroy Macías fue de los mejores receptores de la Liga Intrauniversitaria, logrando cuatro anotaciones en lo individual y el campeonato en lo colectivo con su equipo las Águilas de la Preparatoria 9.

“Hoy haré lo que otros no harán, para mañana conseguir lo que otros no pueden”: Jerry Rice exjugador y tricampeón de la NFL