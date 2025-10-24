Mateo Cuesta, campeón de goleo en la Mini Champions Victoria 2025

Por: Ricardo Flamarique

Ciudad Victoria.– Con gran entusiasmo concluyó el Torneo Mini Champions Victoria 2025, celebrado en el campo La Bombonera, ubicado en la colonia La Presita.

En la categoría 2017-2018, Academia Soria se coronó campeona. Darío Covarrubias fue reconocido como Jugador Más Valioso y Mejor Portero del torneo, mientras que el título de goleo se lo llevó Mateo Cuesta, destacado delantero que anotó nueve goles.

En la división 2019-2020, el equipo Boca Juniors se proclamó monarca. Alan Martínez fue elegido Jugador Más Valioso, Javier Rivera se consagró como Campeón Goleador y Iker Guevara fue nombrado Mejor Portero.

Por su parte, en la categoría 2020-2021, los equipos Academia Samba Rosas y Bosferitos se llevaron los títulos de la Liguilla “A” y “B”, respectivamente. Erik González fue reconocido como Jugador Más Valioso, Jorge Chávez como Campeón Goleador y Mateo López como Mejor Portero.

La coordinación técnica del certamen mixto varonil estuvo a cargo de Jaime Hernández, quien destacó la participación y entusiasmo de los pequeños futbolistas durante toda la competencia.