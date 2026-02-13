Martínez se estrena como líder en la Modelo

Cd. Victoria, Tamaulipas.– Gracias a su victoria de 3-1 ante Cachorros y a la combinación de resultados que se registraron en la jornada 18, Deportivo Martínez se convirtió en el líder general del torneo.

Con un total de 40 unidades, producto de 12 victorias, cuatro empates y cuatro derrotas, Deportivo Martínez tomó el mando del Torneo en la Unidad Modelo. En el segundo puesto se ubica Deportivo Aitana con 39 puntos.

La tercera posición es para Cachorros Modelo con 38 unidades; le sigue Deportivo Bamby con 35 puntos, mientras que, con una unidad menos, aparece Deportivo Yépez.

Atlético MC es sexto de la competencia con 31 unidades. Los equipos de La Palma y Diablos Rojos suman 29 puntos cada uno.

Deportivo Villa y Real Obrera cosechan 28 puntos, seguidos por Real Molina con 26. Real Sosa y Amigos de Logio cuentan con 23 unidades.

Más abajo se encuentra Desconocidos con 21 puntos, mientras que Deportivo de León se mantiene con 17. Por su parte, La Compuerta y Mundo FC tienen 14 unidades.

En la parte baja de la tabla aparecen Nexforce, Los Compadres y Los Vecinos con 12 puntos. En tanto, Esfuerzo suma nueve unidades y Deportivo El 18 cierra con seis puntos.