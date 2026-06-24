Marcela Camacho va al Nacional de Gimnasia

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con apenas 10 años de edad, la gimnasta tamaulipeca Marcela Camacho Bañuelos se perfila como una de las promesas más destacadas de la gimnasia rítmica en el estado.

La atleta participará en el Campeonato Nacional B y C 2026, que se llevará a cabo en Tampico, donde competirá el próximo 15 de julio a las 17:30 horas dentro de la categoría IV B, considerada una de las más exigentes del certamen.

Marcela llega a esta competencia respaldada por una trayectoria sobresaliente, con resultados consistentes en torneos estatales y nacionales que la han mantenido entre las mejores exponentes de su categoría.

Entre sus logros más importantes destaca la obtención de un campeonato nacional en San Luis Potosí, además de destacadas actuaciones en competencias celebradas en Monterrey, resultados que la consolidan como una atleta con gran proyección deportiva.

Su entrenadora, Marisol Zozaya, destacó que la gimnasta cuenta con amplias posibilidades de alcanzar el podio en esta edición del campeonato, gracias a la disciplina, técnica y constancia que ha demostrado a lo largo de su preparación, pese a su corta edad.

La joven deportista forma parte del Club de Oro Gimnasia Rítmica de Tamaulipas, institución que se ha caracterizado por impulsar el desarrollo de talentos con proyección nacional.

Con una carrera en ascenso, Marcela buscará aprovechar la ventaja de competir en territorio tamaulipeco para consolidar su crecimiento deportivo y sumar una nueva medalla para el estado en el máximo escenario de su categoría, contribuyendo además al fortalecimiento de la gimnasia rítmica infantil en la entidad.