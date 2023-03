Luis Chávez sobre no irse a Europa: ‘Me sentí triste… pero espero salir en el próximo mercado’

[ssba]

Luis Chávez, mediocampista de los Tuzos del Pachuca, afirmó que tiene toda la intención de salir al futbol europeo en el próximo mercado de transferencias.

El centrocampista tricolor tuvo una gran Copa del Mundo y eso lo hizo ponerse en la mira de algunos clubes del viejo Continente, pero sólo hubo una oferta que el mexicano si quería tomar, pero no era la mejor en ese momento para el cuadro hidalguense.

Chávez comentó para Claro Sports su posición sobre no haber salido a Europa en la pasada ventana de transferencias.

“Ya lo dejé pasar, ya lo superé, pero sí en su momento me sentí un poco triste porque obviamente no llegaron muchas ofertas y esa oferta que llegó pues yo quería tomarla. Al final no se pudo dar, pero me concentré en lo demás para que vuelva a llegar en este mercado”, comentó el futbolista de los Tuzos.