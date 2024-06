LUIS CHÁVEZ NIEGA DEJAR EUROPA PARA VOLVER A MÉXICO: “ME COSTÓ UNO Y LA MITAD DEL OTRO IRME”

Agencias

Luis Chávez se queda en Europa. Cada vez es más complicado ver a futbolistas mexicanos en el viejo continente, es por eso que se valora bastante los sacrificios que hace jugadores como Luis Chávez, quien tomó la decisión ir a Rusia y no está en sus planes volver a México.

Previo al debut de México en la Copa América, Luis Chávez mencionó que está contento por haber fichado por el Dinamo de Moscú y a pesar de las criticas que recibió en su momento por dejar la Liga MX y jugar en la Liga Premier de Rusia, en sus planes no está volver a México, como sí lo han hecho algunos otros futbolistas mexicanos.

“No (no quiero volver a México), me costó uno y la mitad del otro irme, tenerme ahí que discutir con algunas gentes para irme, volver sería tirar por la borda todo ese esfuerzo”, declaró en entrevista para TUDN.

El canterano de Pachuca reconoce que estos primeros meses jugando para el Dinamo de Moscú la adaptación no ha sido fácil y menciona la posibilidad que las criticas que recibió por la prensa pudieron ser para obligarlo a volver a la Liga MX, pero su decisión de quedarse en Europa no cambia, pues se siente mejor futbolista de lo que era en México.

“En general ha sido bueno, me costó adaptarme a la liga, al idioma no me acostumbro, pero trato de adaptarme lo más rápido posible, no sé si la prensa decía que iba a volver a estar aquí después de irme, no sé si era para desanimarme, la verdad que siempre estuve en mi cabeza con la idea de salir, de salir de la zona de confort, crecer, estar allá, no puedo decir lo que me ha hecho aprender, o no soy el mismo jugador que cuando estaba en México”, sentenció Chávez.

Chávez se quedó a la orilla de levantar su primer título en Europa con el Dinamo de Moscú en su temporada de debut al quedar subcampeón de la Liga Premier de Rusia, además de que fue nominado a mejor mediocampista de la temporada.