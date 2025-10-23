Llueven goles en los ‘Cuartos’

Cd. Victoria, Tamaulipas.– Tremenda lluvia de goles se vivió la noche del martes en el Complejo Deportivo La Cima, luego de disputarse los primeros 50 minutos de los Cuartos de Final.

Los cuatro compromisos se llevaron a cabo en la cancha 1, donde los goles fueron los invitados más frecuentes de la jornada.

El equipo de Sunrise FC se convirtió en el ‘caballo negro’ de esta Liguilla, tras imponerse con marcador de 8-4 ante el cuadro de Arquitectos, conjunto que había finalizado en el tercer puesto de la tabla general.

Otro que también se llevó un buen susto fue Pineda FC, que fue demandado por Justicia Laboral y terminó con un empate 4-4 en el marcador.

Por su parte, Horizon sudó la gota gorda para vencer a Boulevard 5 por marcador de 5-4, luego de reponerse de un 4-2 en contra. Los hermanos Borregos (Zaid y Karim) fueron un verdadero dolor de cabeza para el líder de la competencia.

Mientras tanto, el equipo de Tigres Galácticos tomó una ligera ventaja de 5-4 ante Peñarol en uno de los duelos más intensos de la serie.