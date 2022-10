Lista la Liguilla en la “Champions” Femenil

Osmar De Los Santos

Cd. Victoria, Tamps.-

Tras seis semanas de intenso futbol, se llevó acabo el sorteo para definir los cruces de los Cuartos de Final de la Liga de Campeones Femenil.

Entre los equipos que pasaron a la siguiente ronda se encuentra las actuales monarcas Deportivo Martínez, Titanes (subcampeonas), Lomas FC, CEFFART, Soccer Trainign, Órices, Tío Pepe y Olimpo FC.

Los encuentros quedaron de la siguiente manera:

– Olimpo FC vs Tío Pepe

– Soccer Training vs Órices

– Deportivo Martínez vs Lomas Fc

– Titanes vs CEFFART

HORARIOS DE PARTIDOS DE IDA

– Jueves 13 a las 17:20 horas, Campo Normal Superior: Lomas vs Deportivo Martínez

– Sábado 15 a las 17:00 horas, Campo Servidores Públicos: CEFFART vs Titanes

– Sábado 15 a las 17:00 horas, Campo la Cima: Soccer Training vs Órices

– Domingo 16 a las 17:00 horas, Campo 12 de Septiembre: Olimpo FC vs Tío Pepe1