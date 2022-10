Esto es lo que sucede si una persona con diabetes come a altas horas de la noche

La diabetes es una enfermedad que al no ser tratada trae muchas complicaciones sobre la salud.

La diabetes es una enfermedad que aqueja a millones de personas alrededor del mundo. De acuerdo con la organización Mundial para la Salud (OMS) esta afección puede provocar ceguera, infarto miocardio, insuficiencia renal, accidente cerebrovascular y hasta la amputación de alguna extremidad.

Por esto, una persona diagnosticada con esta enfermedad debe someterse a estrictos cuidados para no ver afectada su calidad de vida.

Los signos de la diabetes

Para empezar, existen tres tipos de diabetes: I, II, y gestacional. El tipo I es aquella en la que el páncreas no produce insulina; mientras que en el tipo II, las células se resisten a ella, siendo esta la más común. Por su parte, la gestacional aparece por los altos niveles de azúcar en el torrente sanguíneo durante el embarazo.

La Clínica Mayo da a conocer un listado de síntomas relacionados con esta afección como: la fatiga, la irritabilidad, la visión borrosa, las úlceras o las llagas, entre otras.

Como se indicó anteriormente, si la diabetes no es controlada, se puede ver afectada gravemente la salud, por lo que enfermedades renales, cardiovasculares, oculares y hasta de la piel, son asociados con ella.

No solo enfermedades físicas, sino también mentales como la depresión -considerada en algunos casos un trastorno-, pueden abrumar a una persona que tiene diabetes.

La dieta para diabéticos

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, explica que el azúcar que ingresa al cuerpo se obtiene tras al consumo de carbohidratos como las golosinas, es por esto, que según la cantidad que se ingiera, así se verán los niveles de glucosa en el torrente sanguíneo.

Entre los alimentos que una persona con diabetes debe consumir se encuentran: los granos integrales, las frutas, los vegetales, los productos lácteos, y/o las proteínas. Sin embargo, cada uno de ellos, debe ser avalado por un nutricionista, ya que si el paciente tiene otra enfermedad, esta también requerirá de un adecuado tratamiento, y tal vez, una dieta balanceada acorde a ella.

Por consiguiente, los alimentos que son restringidos para aquellos que tienen diabetes son: las bebidas energéticas, los alimentos azucarados, el arroz blanco, las pastas, las papas, el maíz, entre otros.

Comer a altas horas de la noche

Como se indicó, la diabetes consiste en los altos niveles de glucosa que hay en la sangre, que también es relacionada con hiperglucemia, por lo que si se consumen alimentos ricos en carbohidratos, estos pueden ser dañinos para la salud del cuerpo, esto, sin importar en qué momento del día se ingieran.

No obstante, la Clínica Mayo explica que consumir alimentos a altas horas de la noche -si se es diabético- puede ser desfavorable por el azúcar que recibe el organismo, y porque puede contribuir en el aumento de peso. Para contrarrestar el hambre se aconseja consumir un vaso de agua para que produzca un efecto de llenura.

Si lo anterior no es posible, se pueden consumir alimentos que no tengan un alto aporte calórico, sino en fibras, tales como, las zanahorias, un yogur natural, las nueces, por ejemplo.

Adicional a esto, es importante conocer el concepto de un médico porque si el apetito es recurrente, el profesional podrá combatir esta sensación (hambre en la noche), tal vez, con el cambio de alimentos. Por esto, es fundamental analizar la clase de dieta balanceada que se tiene, ya que puede ser la clave, para reducir la ingesta de carbohidratos y desarrollar otras enfermedades.

“La alimentación saludable, el ejercicio físico regular, el mantenimiento de un peso normal y la evitación del consumo de tabaco previenen la diabetes de tipo 2 o retrasan su aparición”, explica la OMS en uno de sus informes.