¡Lesionado! Ramón Juárez volvió tocado después de la Fecha FIFA con Selección Mexicana

La Fecha FIFA no solo destacó la falta de futbol de algunos miembros de la Selección Mexicana, sino que también la falta de minutos. Uno de los jugadores que no tuvo un solo minuto en los dos partidos del Tricolor fue Ramón Juárez, defensor del América. A pesar de no tener minutos, el jugador azulcrema llegó tocado al Nido, razón que generó molestias al interior del equipo.

El defensor de las Águilas es duda para enfrentar al Cruz Azul. La situación de Juárez causó molestia en el interior del América.

Sin actividad 10 días

Ramón Juárez se logró colar en la última lista de Javier Aguirre, sin embargo, no logró quitarle el puesto a César Montes y Johan Vásquez. Ambos centrales -que militan en el viejo continente- jugaron los dos partidos y los 90 minutos ante Ecuador y Colombia.

El Tricolor de Javier Aguirre mostró ciertas carencias defensivas, en especial en los mano a mano y en las coberturas. La juventud de Juárez pudo ser un gran factor para el esquema del ‘Vasco’, pero el entrenador no lo consideró de esa manera.

¿Cómo le ha ido a Ramón Juárez en el Apertura 2025?

El jugador de las Águilas se volvió a ganar el puesto después de distintos errores de sus compañeros en la zaga, por lo que André Jardine lo volvió a tomar en cuenta. Ramón respondió y volvió a mostrar su mejor versión en los nueve de 12 partidos en los que vio actividad.

El central del América también fue importante en los últimos partidos, principalmente en el duelo ante Rayados de Monterrey. Ramón Juárez anotó el gol del empate en aquel partido ante La Pandilla, en el Gigante de Acero.

De cara al Clásico Joven

El conjunto de las Águilas se volvió en un auténtico hospital y parte importante del plantel no estará disponible para el duelo ante Cruz Azul. Al momento, ni el conjunto del América, ni el propio jugador, han dado un parte médico.