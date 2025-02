La Ley del Deporte es obsoleta: Diputada

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.-

La presidenta de la Comisión del Deporte en el Congreso del Estado, la diputada Cynthia Jaime Castillo, reconoció que la Ley de Cultura Física y Deporte de Tamaulipas ha quedado obsoleta y requiere una actualización urgente.

“Sin duda, es fundamental reformar la ley de actividad física y deporte. Lo he dicho en reiteradas ocasiones: tenemos mucho tiempo sin hacer modificaciones y nuestra legislación en la materia está desactualizada”, señaló la legisladora.

Cabe destacar que la última modificación a esta ley ocurrió en 2016, cuando el Instituto Tamaulipeco del Deporte (ITD) cambió su nombre a Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE).

La urgencia de actualizar la normativa surge en medio de un aumento en los actos de violencia en diversos espacios deportivos del estado, especialmente en la capital.

“En lo particular, a mí no me ha llegado ninguna iniciativa al Congreso sobre este tema, pero sé que es una situación que ha existido desde hace tiempo. Lo importante es establecer comunicación y buscar soluciones”, agregó.

Asimismo, señaló la necesidad de endurecer las sanciones para frenar estos incidentes que afectan la imagen del deporte en Tamaulipas.

“Primero debemos abordar el tema en la Comisión, analizar la ley y determinar las reformas adecuadas. Hablar de penas de cárcel o años específicos sería aventurado en este momento”, concluyó.