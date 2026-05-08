“La disciplina y la dedicación me llevaron a donde estoy, sigan sus sueños”: Diablito Chávez

Ricardo Flamarique

Ciudad Victoria.– El jugador de Rayados de Monterrey, Ricardo Chávez Soto, fue el invitado especial en la inauguración y premiación de la Copa UAT 2026, donde aseguró que la disciplina y la dedicación fueron fundamentales para alcanzar sus metas en el futbol profesional.

“El jugador que ven en esos videos es el mismo niño que usaba uniformes que le quedaban grandes, que pateaba los mismos balones y que jugaba en las mismas canchas donde hoy juegan ustedes. La única diferencia entre ese niño y el que está aquí parado con ustedes es la determinación, la disciplina y la convicción con la que persiguió sus sueños”, expresó.

Añadió que, aunque no se considera una persona extraordinaria, el esfuerzo constante fue la clave de su crecimiento profesional.

“No creo ser una persona altamente destacada en algún rubro, pero la disciplina y la dedicación con las que seguí mis sueños fueron las que me llevaron a estar donde estoy”, afirmó.

En entrevista con medios de comunicación, el futbolista conocido como “El Diablito” se mostró emocionado por regresar a su ciudad y convivir con jóvenes deportistas.

“Muy contento y feliz de estar compartiendo con la gente, en mi casa, en la Copa UAT. Me da gusto ver a los chicos emocionados, a los papás apoyando y a los entrenadores, que muchos de ellos son excompañeros y conocidos. También agradezco a los medios de comunicación que siempre le dan atención al deporte. Me alegra que se impulse el futbol en Ciudad Victoria, porque sé que hay muchos jóvenes con talento”, comentó.

Al ser cuestionado sobre los recuerdos que le trae este tipo de torneos, Chávez Soto recordó sus inicios en el futbol infantil.

“Cuando jugaba aquí metía 70 u 80 goles por torneo y pensaba que iba a ser igual de fácil en Primera División, pero entendí que hay que luchar mucho para conseguir los sueños”, concluyó, mientras continuaba firmando autógrafos y tomándose fotografías con los jugadores participantes de la Copa UAT.