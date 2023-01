Jorge Campos afirma que México no será campeón sin proyecto de 20 o 30 años

[ssba]

Jorge Campos, exarquero de la Selección Mexicana en los Mundiales de 1994 y 1998, habló sobre la falta de proyectos que existen en el Tricolor que no le han permitido brillar en una Copa del Mundo.

‘El Brody’ declaró en ESPN que se buscan proyectos que den resultados de inmediato y ese ha sido el gran error de las directivas mexicanas, por lo cual el futbol mexicano no ha evolucionado y se ha quedado estancado en procesos que sólo llegan a octavos de final o peor aún, lo sucedido en Qatar 2022, cuando no se pasó de la fase de grupos.

“México va a ser campeón del mundo cuando tengamos un proyecto a 20, 30 años; pero nunca hacemos proyectos a largo plazo. Queremos ser campeones del mundo mañana y eso es imposible”, comentó Campos.

Campos señaló que muchas veces se espera que la ‘suerte’ haga su trabajo y que ayude a que México pueda pasar del llamado “quinto partido”, pero afirmó que no se puede estar dependiendo de la suerte, sino que uno mismo con el trabajo debe generarse esa misma suerte.

“Hay que trabajar para tener esa suerte. No podemos ser campeones del mundo mañana. No podemos tener el cuarto partido mañana, es difícil. En México se trabaja para mañana, para mañana y se trabaja con los amigos. Ponen al amigo del amigo del amigo; eso no funciona y ya nos hemos dado cuenta. Llevamos 30 años así desde que me acuerdo: el amigo y sigue el amigo”, criticó duramente Jorge Campos.

Y sobre el fracaso en Qatar 2022, Campos dijo que “Acabamos de pasar el peor fracaso de la historia de México, lo peor que hemos vivido. Es increíble que sigamos pensando lo mismo. Los cuatro años pasados recientes han sido lo peor para la Selección de México; ha sido el fracaso más grande en varias selecciones, sobre todo de la mayor y aun así no abrimos los ojos”.