INVITAN A LA “VICTORIA SOCCER CUP” EN LA PESCA

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.– Sol, arena y fútbol serán el marco de la segunda edición de la Victoria Soccer Cup en La Pesca, Soto La Marina, a celebrarse los próximos 4 y 5 de octubre. En el torneo participarán equipos de Tamaulipas y San Luis Potosí.

Ramón Cedillo, coordinador del evento, acompañado por Héctor Medina, presentó los detalles de la competencia, que contará con categorías desde infantiles hasta libre.

En las divisiones infantiles el formato será mixto, permitiendo la participación de hasta dos niñas por equipo; mientras que en la categoría libre se incluirá la rama femenil.

“Se espera la participación de más de 40 equipos. Hasta el momento ya confirmó su asistencia un club potosino y la convocatoria sigue abierta para escuadras de Tamaulipas y Nuevo León”, señalaron los organizadores.

Asimismo, explicaron que se prevé la instalación de más canchas. Cada partido se disputará en tres tiempos de ocho minutos, por lo que se anticipa una jornada intensa.

“El sábado se llevará a cabo la fase de grupos, mientras que el domingo se jugarán las finales”, detallaron.

Finalmente, destacaron el apoyo de la alcaldesa Glynnis Jiménez, a quien reconocieron como una gran promotora del turismo deportivo en este 2025.