Invictos dominan en la Di-Oro

Cd. Victoria, Tamaulipas.– Los equipos de Loma Alta y La Presa mantienen el control de la categoría Di-Oro de la Liga Regional de Futbol de Veteranos, luego de sumar 12 unidades en las cuatro jornadas disputadas.

Con paso perfecto, ambos conjuntos pelean codo a codo por el liderato; sin embargo, la diferencia de goles coloca a Loma Alta en la primera posición, con un +13. Por su parte, el equipo de SS Azteca también se mantiene invicto en el torneo, aunque con 10 unidades.

En tanto, Ébanos suma ocho puntos; con una unidad menos aparecen Cuerudos y Deportivo Alvarado, ambos con siete.

Les siguen Aledsa FC, Obrera Jr. y Deportivo Rey, con seis puntos cada uno; mientras que Horacio Terán llega a esta instancia con cinco unidades.

Por su parte, Panadería Don Loncho registra cuatro puntos. Más abajo se ubican Torna CIMED, Deportivo Garli, Colegio de Abogados, Chotaga y Santander Jiménez, todos con tres unidades.

En el fondo de la tabla se encuentran Furia Azul y Guadalupe Mainero, que aún no han sumado puntos en el torneo.