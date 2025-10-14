Inauguran hoy Abierto de Tenis de Tampico 2025

Tampico, Tamaulipas.- Tamaulipas es a partir de este día, sede de un nuevo evento de carácter internacional, con la puesta en marcha del torneo Abierto de Tenis de Tampico 2025 WTA 125, en el que participan tenistas profesionales de varias partes del mundo.

La Ciudad Deportiva de Tampico es la sede de esta competencia en la que además de la participación extranjera hay talento mexicano presente.

El director general del INDE Tamaulipas, Manuel Virués Lozano, informó que desde el pasado viernes se realizaron las rondas clasificatorias y este lunes comienza la etapa de cuartos de final.

Agregó que será a las 19:00 horas cuando se realice la inauguración con presencia de diferentes autoridades municipales y estatales, además de coordinadores del evento.

Virués Lozano indicó que se espera una fiesta deportiva del tenis en la zona sur, ya que este torneo ha crecido en los últimos años convirtiéndose en un nuevo referente en la región del Golfo se México.