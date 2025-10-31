Iluminarán espacios deportivos en Tamaulipas

Cd. Victoria, Tamaulipas.– El director general del Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE), Manuel Virués Lozano, informó que se encuentra en marcha un proyecto para iluminar diversos espacios deportivos del estado, el cual actualmente está en manos de la Secretaría de Bienestar Social (SEBIEN).

“Existe un proyecto por parte de la Secretaría de Bienestar, mediante el cual se estarán donando luminarias a diferentes Unidades Deportivas y Parques Bienestar. Estamos gestionando con SEBIEN para concretar esta iniciativa”, explicó el funcionario.

Virués Lozano señaló que aún no se ha definido el número total de luminarias que serán instaladas, pero aseguró que se priorizarán los espacios deportivos que más lo necesiten.

“Hoy en día es una prioridad para nosotros que los atletas cuenten con espacios adecuados para practicar la disciplina en la que participan”, puntualizó.