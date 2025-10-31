El último y se apaga el ‘Marte’

Cd. Victoria, Tamaulipas.– Todo está listo para que este viernes se dispute el último partido del Torneo Apertura 2025 de la Liga Expansión MX en el estadio Marte R. Gómez, cuando Correcaminos reciba, en la jornada 14, a Mineros de Zacatecas.

El duelo está pactado para las 19:00 horas, y el equipo dirigido por Jorge Urbina buscará superar la barrera de los nueve puntos que actualmente tiene, con el objetivo de evitar quedar marcado en la historia negativa del club.

Correcaminos viene de caer 5-0 ante el líder del torneo, Cancún FC, en un partido donde las “Iguanas” jugaron más de 60 minutos con 10 hombres y aun así lograron imponerse al representativo de la UAT.

Por su parte, Mineros de Zacatecas llega tras una dolorosa derrota en casa, luego de caer 4-1 ante Atlante en el estadio Carlos Vega Villalba. A pesar del tropiezo, el conjunto zacatecano se mantiene dentro de zona de Liguilla, con 17 unidades.

Cabe destacar que, de los últimos cinco enfrentamientos disputados en el estadio Marte R. Gómez, Correcaminos mantiene un saldo favorable ante Mineros de Zacatecas, con una victoria y cuatro empates.