¡Honor a quien honor merece! Inauguran y reconocen a leyendas del futbol llerense

Con motivo de la temporada 2026-2027, se llevó a cabo una gran ceremonia de inauguración en honor al Ing. Jesús Rodríguez Castro, cuyo nombre llevará dicho evento, como reconocimiento a su dedicación y promoción del fútbol en este sector de Tamaulipas.

En esta ocasión, se rindió tributo a destacados jugadores que dedicaron una parte significativa de sus vidas a este deporte: Filiberto “Tacho” Alemán Sánchez, José Juan “Nito” Balderas Soto y Saúl Francisco Cedillo.

Ajax, Gallos, León, Obrera, Panteras, Portes, Providencia, Real Madrid y Valencia, son los equipos que participan en edicion 2026.