¡Embestida feroz! Toros campeón

Ciudad Victoria.- En una intensa final, el conjunto de Toros Victoria se coronó campeón del Campeonato Estatal Infantil, categoría 2014, tras golear 4-0 a Gallos Tampico.

La cancha Enrique Borjas fue el escenario de esta gran final, donde las gradas se convirtieron en una verdadera fiesta.

Santiago “Chino” Gallegos abrió el marcador en la primera mitad con un golazo de tiro libre, imposible de atajar para el portero de Gallos, Fabrizio Alexander, debido a la potencia del disparo. Miguel Rodríguez amplió la ventaja con otro golazo, tras una serie de rebotes en el área; el jugador sacó un potente disparo para enviar el balón al fondo de la red.

Antes de la pausa para hidratación, Santiago Gallegos volvió a hacerse presente en el marcador con un potente remate dentro del área, poniendo el 3-0.

Muy temprano en la segunda mitad, Germán Mireles aprovechó un mal rechace del portero para puntear el balón al fondo de la red, colocando el 4-0.

En los minutos finales del compromiso, el árbitro central marcó un penal a favor de Gallos, pero el guardameta de Toros, Sergio Marín, atajó el disparo, manteniendo su portería en cero y sellando así el triunfo del conjunto taurino.