El 77 Batallón de Infantería impulsa el deporte con “Guerreros, el reto”

Ciudad Victoria, Tamps.- Con espíritu deportivo, este domingo se llevó a cabo la cuarta edición de la carrera “Guerreros, el reto”, organizada por el 77 Batallón de Infantería, que reunió a más de 250 corredoras y corredores de todas las edades.

El recorrido, de ocho kilómetros, inició en las instalaciones del Cuartel Militar y continuó por el libramiento Naciones Unidas, en un ambiente de convivencia, energía y esfuerzo compartido.

Cada participante recibió una playera conmemorativa, símbolo de su participación en esta jornada que promueve la unión, la disciplina y el amor por el deporte.

La competencia se desarrolló en un ambiente donde familias completas y grupos de corredores se sumaron al reto, consolidado ya como una tradición deportiva en la capital tamaulipeca.

Resultados categoría femenil:

Rebeca Ramírez – 44 minutos 43 segundos

Nailea Rodríguez – 47 minutos 44 segundos

Gabriela Briones – 48 minutos 24 segundos

Resultados categoría varonil:

José González – 33 minutos 17 segundos

Adrián de la Cruz – 34 minutos 15 segundos

Víctor Hernández – 35 minutos 55 segundos

También se entregaron premios especiales a los corredores más pequeños, en reconocimiento a su entusiasmo y participación:

Mateo Herrera Calles

Adriana Danae Muciño

La carrera “Guerreros, el reto” reafirmó el compromiso del 77 Batallón de Infantería con la promoción del deporte, la salud y la sana convivencia entre la comunidad victorense.