Ciudad Victoria, Tamps.- Con espíritu deportivo, este domingo se llevó a cabo la cuarta edición de la carrera “Guerreros, el reto”, organizada por el 77 Batallón de Infantería, que reunió a más de 250 corredoras y corredores de todas las edades.
El recorrido, de ocho kilómetros, inició en las instalaciones del Cuartel Militar y continuó por el libramiento Naciones Unidas, en un ambiente de convivencia, energía y esfuerzo compartido.
Cada participante recibió una playera conmemorativa, símbolo de su participación en esta jornada que promueve la unión, la disciplina y el amor por el deporte.
La competencia se desarrolló en un ambiente donde familias completas y grupos de corredores se sumaron al reto, consolidado ya como una tradición deportiva en la capital tamaulipeca.
Resultados categoría femenil:
Rebeca Ramírez – 44 minutos 43 segundos
Nailea Rodríguez – 47 minutos 44 segundos
Gabriela Briones – 48 minutos 24 segundos
Resultados categoría varonil:
José González – 33 minutos 17 segundos
Adrián de la Cruz – 34 minutos 15 segundos
Víctor Hernández – 35 minutos 55 segundos
También se entregaron premios especiales a los corredores más pequeños, en reconocimiento a su entusiasmo y participación:
Mateo Herrera Calles
Adriana Danae Muciño
La carrera “Guerreros, el reto” reafirmó el compromiso del 77 Batallón de Infantería con la promoción del deporte, la salud y la sana convivencia entre la comunidad victorense.