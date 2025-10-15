¡DOBLETE! ALCES MANDAN EN FÚTBOL

Por: Angel Vázquez

Ciudad Victoria.- Los equipos varonil y femenil de Alces de la Facultad de Ciencias para la Educación y Humanidades se coronaron este martes como campeones en la disciplina de Fútbol Asociación en los Juegos Deportivos Interfacultades, tras vencer en ambas ramas al equipo de Dragones de la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante.

Los encuentros se llevaron a cabo en el Estadio Universitario Eugenio Alvizo Porras, donde se vivió una gran fiesta.

La final femenil dio inicio a las 10:00 de la mañana; desde el arranque, ambas escuadras intentaron adelantarse en el marcador, pero las guardametas tuvieron un buen desempeño.

A pesar de los intentos, ningún equipo pudo abrir el marcador y, con el empate 0-0 al final del tiempo reglamentario, el partido tuvo que definirse en penales. En los tiros desde los once pasos, Alces fue más preciso, terminando 4-3. Ashley Velazco y Zaila Moctezuma fallaron sus disparos, por lo que la Facultad de Ciencias se quedó con el título.

En la final varonil, los Alces lograron imponer su juego en un partido muy cerrado y con algunos conatos de bronca. En la primera mitad, Héctor Torres abrió el marcador al cerrar la pinza luego de un gran pase de Rolando Cruz, quien desbordó por la banda, llegó a línea de fondo y mandó el centro para que Torres empujara la pelota y así cayera el 1-0.

En la segunda mitad, los ánimos se calentaron y en pocos minutos el árbitro central, Jorge Ríos, mostró cinco tarjetas rojas, expulsando a jugadores de ambos equipos.

Ya en los minutos finales, Alex Norato marcó el gol del título luego de un contragolpe que selló el triunfo de Alces con el 2-0, para quedarse con el campeonato.