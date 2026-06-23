Doble cartelera futbolera entre Correcaminos Vs. Chivas

-La fiesta del próximo 3 de julio iniciará temprano con partido preliminar entre Suplentes del Guadalajara contra Correcaminos de la Liga Premier

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El esperado encuentro entre Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y las Chivas Rayadas del Guadalajara del próximo viernes 3 de Julio, en la Copa UAT: Inspira y Transforma, además del partido estelar programado para las 20:00 horas, tendrá una dosis extra de emociones, pues las directivas de ambas instituciones han pactado un duelo entre el equipo Correcaminos Liga Premier y el cuadro suplente del Guadalajara.

Gabriel «Místico» Pereyra y Gabriel Milito, tendrán posibilidad de ver a los jóvenes canteranos de ambas instituciones a nivel competencia, en un partido que será demandante de principio a fin y, en el platillo estelar, las estrellas de ambas escuadras se medirán en un duelo que pronostica entrega y emociones.

Dicho encuentro se tiene programado para dar inicio a las 17:00 horas, con lo que será una doble cartelera futbolera que podrán disfrutar los aficionados victorenses que se darán cita al estadio Marte R Gómez, por el mismo costo del boleto.

Por tal motivo la directiva del Club Correcaminos ha dispuesto para una mayor experiencia y comodidad de la afición, las puertas de los ingresos a los distintos sectores del estadio Marte R. Gómez serán abiertas en punto de las 16:30 horas.

Previo al duelo estelar, será presentado el plantel a la afición y medios de comunicación, en una ceremonia que será el marco perfecto al duelo ante el Rebaño Sagrado.

Sin duda la tarde del próximo 3 de julio será un día que marcará historia, por tener nuevamente a uno de los equipos más importantes y con mayor afición en el país de vuelta a la capital tamaulipeca en un partido de carácter amistoso ante el equipo Azul, Naranja y Blanco. La venta de boletos de Preferente Norte y Sur continúa de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas, así como en línea a través de la plataforma www.masboletos.com.mx

Las zonas de sombra y plateas ya se encuentran agotadas.