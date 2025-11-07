Destacan tamaulipecos en paraatletismo de los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025

Santiago de Chile, Chile.- Los atletas tamaulipecos Emiliano Mejía Miguel, Dayana del Ángel y Armando Sandoval Barrientos lograron resultados destacados en las pruebas de paraatletismo dentro de los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025, representando a Tamaulipas y a México.

Manuel Virués Lozano, director general del INDE Tamaulipas, informó que Emiliano Mejía Miguel obtuvo la medalla de plata en la prueba de 400 metros categoría T37, logrando subir al podio continental tras una gran competencia.

Por su parte, Dayana del Ángel sumó tres medallas de bronce en su participación, al colocarse entre las mejores de su categoría en las pruebas de 100 metros T35, 200 metros T35 e impulso de bala F35-37.

El también altamirense Armando Sandoval Barrientos finalizó en la cuarta posición en los 400 metros, completando la participación del equipo tamaulipeco dirigido por la entrenadora Elsie Izaguirre.

Virués Lozano dijo que con estos resultados, las y los representantes de Tamaulipas contribuyen al medallero nacional y fortalecen la presencia del paraatletismo mexicano en el ámbito internacional.