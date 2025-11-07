Miss Universe estalla contra Nawat Itsaragrisi: lo sancionan tras insultos contra Fátima Bosch en Tailandia

La polémica surgida en Tailandia durante la concentración de Miss Universe 2025 continúa escalando, luego de que se difundieran videos y testimonios sobre malos tratos de Nawat Itsaragrisil hacia Fátima Bosch, Miss Universe México, durante un evento oficial. Las reacciones no se hicieron esperar, y ahora fue el propio presidente de la organización, Raúl Rocha Cantú, quien emitió un mensaje contundente ante miles de espectadores, aclarando la postura oficial del certamen ante lo ocurrido.

¿Qué pasó entre Nawat Itsaragrisil y Fátima Bosch?

Fátima Bosch denunció haber experimentado malos tratos por parte de Nawat Itsaragrisil. La controversia surgió durante un acto protocolario en Tailandia, donde se realiza la edición 74 de Miss Universo. En ese momento, Fátima Bosch, representante mexicana, fue señalada por Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International y coproductor del evento. El empresario la acusó de no compartir contenido para promocionar al país anfitrión, y una simple observación terminó convirtiéndose en una confrontación con insultos frente al público.

Ante la polémica, la Organización Miss Universo informó que evaluaría internamente el incidente y reiteró su compromiso con un ambiente seguro. Surgieron rumores de que Fátima abandonaría la competencia, pero fueron desmentidos; la tabasqueña continúa en la lucha por la corona y subraya que su participación busca visibilizar causas sociales. Más tarde, Nawat ofreció una disculpa general sin mencionar directamente a Bosch, lo que generó opiniones divididas. Actualmente, el tema sigue alimentando discusión en redes, donde la mexicana ha recibido un fuerte respaldo público.

¿Qué medidas tomó Miss Universe contra Nawat Itsaragrisil tras el incidente con Fátima Bosch?

En su declaración, el presidente detalló que instruyó a una comitiva de ejecutivos y expertos para viajar de inmediato a Tailandia, con el objetivo de tomar control de actividades y logística del evento. Esta decisión surge tras la suspensión del acto de colocación de bandas, donde se originó el momento señalado en redes sociales como acto indebido contra Bosch. En el video menciona:

“Quiero dejar en claro mi gran indignación y repudio a Nawat por la agresión que hizo el público en contra de Fátima Bosch, Miss Universe México, a quien humilló, insultó y faltó al respeto además de resaltar el gran abuso de llamar a seguridad para intimidar a una indefensa mujer tratando de silenciarla y excluirla. ¡Basta, Nawat!” Raúl Rocha Cantú

Además, puntualizó que Miss Universe cuenta con más de 100 directores nacionales en todo el mundo, muchos de ellos ya presentes en Tailandia, listos para apoyar la reorganización interna.

¿Qué valores destacó Raúl Rocha Cantú en su mensaje tras polémica con Fátima Bosch en Miss Universe?

Durante el video, el presidente reiteró que no permitirá “que los valores de respeto y dignidad hacia la mujer sean violentados”. Agregó que el país anfitrión debe ser responsable de brindar apoyo y cordialidad a todas las delegadas. “Lamentablemente, Nawat ha olvidado el significado de lo que es ser un verdadero anfitrión”, comentó.

Asimismo, subrayó que ninguna plataforma debe silenciar a una mujer que representa a su país:

“En Miss Universo los valores de respeto y dignidad hacia la mujer no son negociables. Siéntanse siempre orgullosas y caminen con la frente en alto, que nadie las detenga” Raúl Rocha Cantú

Sobre el llamado a seguridad contra Fátima Bosch, acusó públicamente la acción al considerarla intimidatoria. Rocha Cantú puntualizó que “las únicas que deben brillar son nuestras delegadas de Miss Universe”, enfatizando la importancia del enfoque en la competencia y no en figuras externas.